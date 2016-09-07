НАПК: в системе е-декларирования уже зарегистрировано 816 пользователей и подано 118 деклараций

Об этом сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 6 сентября, вечер, в системе Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, зарегистрировано 816 пользователей и подано 118 деклараций», - написала она.

Читайте такжеСистема е-деклараций до сих пор не заработала - СМИ

По словам Корчак, это свидетельствует о том, что случаи возникновения ошибок единичные, и подавляющее количество обращений по поводу усложнения регистрации вызвано исключительно ошибками пользователей.

Она подчеркнула, что сегодня очевидно, что система е-декларирования работает, хотя и нуждается в некоторых технических коррективах. «Действительно, в данное время необходимы определенные уточнения в части количества поданных деклараций. Ведь сегодня в реестр подается 4 типа деклараций: ежегодная, перед увольнением, уточняющая, кандидата на должность. И уточняющие декларации и декларации кандидата на должность могут подаваться в разном количестве, в зависимости от того, как часто человек принимает участие в конкурсах, меняет финансовое положение (данные могут уточняться)», - сообщила Корчак.

«Относительно ошибки декларантов при заполнении полей формы и сохранения заполненной с ошибками формы в качестве черновика. Технически система не принимает декларацию с критическими ошибками, но, согласно разработанным стандартам работы, может хранить такой «черновой» вариант декларации», - отметила Корчак.

Она напомнила, что отсутствие получения уведомления от системы и от НАПК в персональном электронном кабинете компенсировано созданной системой HELPDESK, которая принимает запросы от пользователей. «Нами (НАПК) пока зафиксировано всего около 30 обращений от пользователей относительно неправильно указанного электронного адреса, сложностей с регистрацией и пользованием персонального е-кабинета», - уточнила Корчак.

Читайте такжеНАЗК говорит, что в пустой странице при авторизации для е-декларирование виноват браузер Google Chrome

Также она отметила, что предоставление информации о членстве субъекта декларирования в общественных организациях и отсутствие применения таких атрибутов, как «не применяется», «не известно», «член семьи не предоставил информацию», согласно проведенной технической оценке сотрудниками НАПК, станет возможным в течение 2-х дней. Как и загрузка декларации в машиночитанном формате (АРИ).

«Выявленные ошибки не являются критичными! Они будут устранены в кратчайший срок. Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, - работает! И это несмотря на все вымышленные, размноженные в текстовых строках и произнесенные «друзьями» Национального агентства сложности, сбои и срывы», - резюмировала глава НАПК.