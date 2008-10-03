Кириленко: заседание НУ-НС назначает премьер, а депутаты об этом не знают

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что отдельная позиция 18-ти народных депутатов от НУ-НС провоцирует срыв переговорного процесса относительно создания новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам, комментируя заседание фракции, в котором приняли участие 18 народных депутатов. После заседания лидеры 5 политических партий из блока НУ-НС требовали созвать заседание фракции и политсовета, чтобы срочно подписать коалиционное соглашение и прекратить консультации.

По словам В.КИРИЛЕНКО, 18 народных депутатов не могут принимать решение за всю фракцию, и эта их позиция является неприемлемой.

«Более того, такое поведение является просто срывом переговоров. Такое поведение - очередная провокация напряжения в той ситуации, когда взаимный диалог едва-едва возобновился и только-только наладился», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО выразил возмущение, что заседание группы 18-ти народных депутатов, которое состоялось сегодня, «назначается с улицы Грушевского, и премьер-министр назначает заседание фракции НУ-НС на 13.00 , когда никто из депутатов об этом не знает».