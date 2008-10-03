У Тимошенко рассказали, чьим самолетом и на чьи деньги летала премьер

Секретариат Кабинета министров для перелета премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву 2 октября воспользовался услугами частного авиаперевозчика Словении, который предоставил для этих целей восьмиместный самолет «Сессна», которым управлял словенский экипаж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил руководитель аппарата Секретариата Кабмина Михаил ЛЕВИНСКИЙ.

«Мы в первую очередь обратились в Государственное управление делами Президента, руководитель Игорь ТАРАСЮК был в аэропорту «Борисполь» по этому вопросу, но он нам сообщил, что самолет Ил-62, на котором летел король Швеции, находится в Николаеве и может вернуться в Киев только через 2 часа, а другие самолеты, которые они могли нам предоставить, будут еще позже. В связи с этим мы обратились к коммерческим компаниям-авиаперевозчикам, которые могли бы оказать нам услугу по перевозке если не всей, то хотя бы части делегации в Москву», - сказал М.ЛЕВИНСКИЙ.

По его словам, частная компания из Словении предложила два возможных самолета, одним из которых и воспользовалась часть правительственной делегации во главе с Ю.ТИМОШЕНКО. «Это был восьмиместный самолет «Сессна» со словенским экипажем, который был свободен в этот момент и согласился выполнить этот перелет», - добавил он.

М.ЛЕВИНСКИЙ также сообщил, что правительство перечислит словенской авиакомпании средства за предоставление услуг. «Все эти расходы будет покрывать наш финансово-хозяйственный департамент Секретариата Кабинета министров. Такие расходы предусмотрены и они будут осуществлены», - сказал руководитель аппарата.

В тоже время он не уточнил стоимость полета, отметив, что полет правительственной делегации на трех самолетах стоит дороже, чем перелет на одном борту, как это планировалось ранее. «Мы за планируемый рейс предварительно оплатили Государственному авиационному предприятию «Украина», они должны вернуть средства за неосуществленный рейс, и мы их перечислим той компании, которая выполнила рейс», - пояснил М.ЛЕВИНСКИЙ.