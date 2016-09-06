Арьев призвал Раду принять законопроект, который ограничивает выезд депутатов за границу

«Очень хочется, чтобы такие вещи, как в отношении судьи Чауса, больше не повторялись. Нас обвиняют в том, что мы дали Онищенко убежать, что мы дали Чаусу убежать, но на самом деле депутатам страшно дать 300 голосов за снятие депутатской неприкосновенности. У каждого сейчас своя мотивация», – цитирует Арьева сайт БПП.

Он предложил 8 сентября проголосовать проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о порядке выезда из Украины и народных депутатов Украины, реестр.№5038.

«Есть законопроект №5038, который ограничивает депутатов в выезде за границу, чтобы, если против них возбуждали уголовное производство, они могли ответить на все вопросы следствия. Давайте в четверг соберемся и проголосуем», – заявил депутат,

Он также напомнил, что 30 сентября вступает в силу закон о судейской реформе, где существенно ограничивается судейская неприкосновенность.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 сентября дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус сбежал в Крым.