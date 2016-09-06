Парубий подписал постановления о предоставлении согласия ВР на задержание и арест Чауса
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал оба постановления, которые касаются предоставления парламентом согласия на задержание и арест судьи Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.
ак передает корреспондент УНИАН, спикер сделал это прямо в сессионном зале, отметив, что парламент в этом вопросе свой долг выполнил.
Читайте такжеСудья Чаус сбежал в Крым – САП
ак сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.
Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.
16 августа председатель Верховной Рады Парубий сообщил, что направил на рассмотрение профильного парламентского комитета представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на задержание и арест Чауса.
Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса.