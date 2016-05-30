Луценко назначил себе первого заместителя
Новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что первым заместителем генпрокурора назначен народный депутат Дмитрий Сторожук.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции в должности сегодня в Киеве.
"Первым заместителем генерального прокурора, ответственным за соблюдение законности действий органов Службы безопасности Украины, ГФС, МВД, Нацполиции, Государственной таможенной службы назначается 33-летний адвокат Петр Сторожук, в настоящее время народный депутат", - заявил Луценко.
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По его словам, в подчинении первого заместителя генпрокурора находится департамент по надзору за соблюдением законности силовых структур Украины, который возглавляет Владимир Бедрикивский - генерал-полковник, руководитель УБОП в 2008-2010 годах.