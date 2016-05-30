Луценко назначил себе первого заместителя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции в должности сегодня в Киеве.

"Первым заместителем генерального прокурора, ответственным за соблюдение законности действий органов Службы безопасности Украины, ГФС, МВД, Нацполиции, Государственной таможенной службы назначается 33-летний адвокат Петр Сторожук, в настоящее время народный депутат", - заявил Луценко.

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По его словам, в подчинении первого заместителя генпрокурора находится департамент по надзору за соблюдением законности силовых структур Украины, который возглавляет Владимир Бедрикивский - генерал-полковник, руководитель УБОП в 2008-2010 годах.