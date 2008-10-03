В грузинском порту перевернулось украинское судно
12:00, 03 октября 2008Политика
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В Кулеви - сильный шторм
В грузинском порту Кулеви в 15 км к северу от порта Поти из-за сильного шторма сегодня утром перевернулось судно-землекоп «Skadovski» под флагом Украины.
Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на погранполицию Грузии.
Это судно осуществляло работы по углублению дна на входе в порт Кулеви.
По данным Службы береговой охраны Грузии, из-за шторма судно, на борту которого находилось 10 членов экипажа - граждан Украины, перевернулось и начало тонуть.
В настоящее время проводится операцию по спасению экипажа.
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