Америка советует своим гражданам не ехать в Россию

09:55, 05 апреля 2006
Политика
408

Госдепартамент США  пугает ситуацией в РФ

Государственный департамент США предупредил своих граждан об опасности поездок в Россию в связи с "сохраняющейся угрозой терактов".

"На настоящий момент нет никакой конкретной информации, свидетельствующей о том, что атаки планируются против американских учреждений или граждан, однако в целом существует вероятность того, что американцы могут стать жертвами неизбирательных террористических атак", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

РБК

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter