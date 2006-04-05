Америка советует своим гражданам не ехать в Россию

Государственный департамент США предупредил своих граждан об опасности поездок в Россию в связи с "сохраняющейся угрозой терактов".

"На настоящий момент нет никакой конкретной информации, свидетельствующей о том, что атаки планируются против американских учреждений или граждан, однако в целом существует вероятность того, что американцы могут стать жертвами неизбирательных террористических атак", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

РБК