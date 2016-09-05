Бурбак: У руководителей "Батькивщины" и Оппоблока одинаковые тезисы

"Сегодня услышал выступление руководителей фракции "Батькивщина" и Опоблоку – у них одинаковые темники, одинаковые тезисы. И мы понимаем, откуда их присылают. Обидно, что Юлия Владимировна потеряла такую медийную площадку – она вчера не смогла выступить на "Интере", - отметил Максим Бурбак.

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По мнению Председателя фракции "Народный фронт", требования лидера с недавних пор оппозиционной фракции о немедленном обнародовании меморандума с МВФ являются неуместными, поскольку сейчас самый главный вопрос - защита страны от российского агрессора.

"Это очередное расшатывание ситуации. Про оборону и внешнюю агрессию не вспомнил ни один руководитель фракций, кроме "Народного фронта". Мы настаиваем, что самое главное – защита нашего государства. И параллельно можем говорить о реформах, о меморандуме, об их публичном обсуждении", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Хочу сказать в ответ на критику бывшего премьер-министра, которая подписала такие важные газовые соглашения в 2009 году, которые пошли на "пользу" экономике Украины – о том, что когда пришло Правительство Яценюка в 2014 году на казначейском счету было 108 тысяч грн, в апреле 2016 – около 40 млрд грн. Это цифры, которые нужно сравнивать", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что "Народный фронт" всегда поддерживал решение о повышении расходов на обороноспособность страны, увеличение финансирования военнослужащих.