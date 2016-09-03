ЕС готов усилить поддержку для выполнения Минских договоренностей - Могерини
Высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС готов усилить свою поддержку для решения конфликта на Востоке Украины.
Об этом она заявила по результатам первого дня неформального заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС в председательствующей в ЕС Братиславе, которое началось в пятницу, передает собственный корреспондент УНИАН.
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"Как я уже сказала сегодня утром, мы обсуждали конкретные идеи о том, каким образом Европейский Союз может сделать больше в этом отношении, в частности, в отношении оказания поддержки в проведении местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после того, как будут выполнены условия ОБСЕ/ОДИПР, в частности, относительно назначения полицейской миссии ОБСЕ. Мы также обсудили возможность усиления поддержки специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ, что мы уже делаем, но мы можем сделать больше. И мы изучаем возможности повышения нашей поддержки на местах: краткосрочных действий, таких, как финансовая и техническая поддержка деятельности по улучшению условий жизни населения, особенно в энергетическом секторе", - сказала Могерини.
По словам Высокого представителя, министры иностранных дел Франции и Германии сообщили о последнем ходе событий по выполнению Минских договоренностей. "Вместе мы обсудили, как ЕС может далее поддерживать более заметным, но и постоянным образом, как Нормандский формат, так и различные работы, которые проводятся специально в рамках ОБСЕ", - подчеркнула она.
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Могерини отметила, что министры "договорились, что Минский и Нормандский форматы являются основой разрешения кризиса на Востоке Украины". "Очевидно, что мы не удовлетворены нынешним состоянием выполнения соглашения", - подчеркнула Могерини.
По словам Высокого представителя, министры "полностью поддерживают "Нормандский формат" и полное выполнение Минских договоренностей".
Она напомнила, что в ЕС "всегда говорили, что абсолютно необходимо, чтобы все стороны полностью выполнили договоренности, которые мы считаем ключом к решению конфликта". "В эти времена мы видим на Востоке Украины и соблюдения режима прекращения огня, и мы надеемся, что это может стать хорошей основой не только для восстановления учебного года, но и также для продолжения этой ситуации в этом плане", - отметила Могерини.