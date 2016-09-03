ЕС готов усилить поддержку для выполнения Минских договоренностей - Могерини

Об этом она заявила по результатам первого дня неформального заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС в председательствующей в ЕС Братиславе, которое началось в пятницу, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Как я уже сказала сегодня утром, мы обсуждали конкретные идеи о том, каким образом Европейский Союз может сделать больше в этом отношении, в частности, в отношении оказания поддержки в проведении местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после того, как будут выполнены условия ОБСЕ/ОДИПР, в частности, относительно назначения полицейской миссии ОБСЕ. Мы также обсудили возможность усиления поддержки специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ, что мы уже делаем, но мы можем сделать больше. И мы изучаем возможности повышения нашей поддержки на местах: краткосрочных действий, таких, как финансовая и техническая поддержка деятельности по улучшению условий жизни населения, особенно в энергетическом секторе", - сказала Могерини.

По словам Высокого представителя, министры иностранных дел Франции и Германии сообщили о последнем ходе событий по выполнению Минских договоренностей. "Вместе мы обсудили, как ЕС может далее поддерживать более заметным, но и постоянным образом, как Нормандский формат, так и различные работы, которые проводятся специально в рамках ОБСЕ", - подчеркнула она.

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Могерини отметила, что министры "договорились, что Минский и Нормандский форматы являются основой разрешения кризиса на Востоке Украины". "Очевидно, что мы не удовлетворены нынешним состоянием выполнения соглашения", - подчеркнула Могерини.

По словам Высокого представителя, министры "полностью поддерживают "Нормандский формат" и полное выполнение Минских договоренностей".

Она напомнила, что в ЕС "всегда говорили, что абсолютно необходимо, чтобы все стороны полностью выполнили договоренности, которые мы считаем ключом к решению конфликта". "В эти времена мы видим на Востоке Украины и соблюдения режима прекращения огня, и мы надеемся, что это может стать хорошей основой не только для восстановления учебного года, но и также для продолжения этой ситуации в этом плане", - отметила Могерини.