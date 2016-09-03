Могерини предлагает обсудить, что ЕС может сделать для полной имплементации Минских договоренностей

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Братиславе перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран - членов ЕС.

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"Мы обсудим с министрами предложения, которые я положу на стол: что ЕС может больше сделать для полного выполнения Минских договоренностей ", - сообщила Могерини.

По ее словам, министры иностранных дел Германии и Франции проинформируют о текущем состоянии дел. "И мы будем говорить о том, как мы можем помочь в их работе", - сказала Могерини.