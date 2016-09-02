Луценко внесет в Раду представление для привлечения к ответственности депутатов за госизмену
17:09, 02 сентября 2016Политика
2020 1
Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен подготовить и внести в Верховную Раду представление о получении разрешения на привлечение к уголовной ответственности ряда народных депутатов за государственную измену.
Сейчас следствие подбирает материалы / Фото УНИАН
Об этом Луценко заявил сегодня на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороны.
Читайте такжеГПУ до конца года передаст в суд дело в отношении Януковича в части госизмены
“Я планирую внести в Верховную Раду другие представления на депутатов, причастных к государственной измене... Следствие подбирает материалы, чтобы мне внести к вам соответствующее представление”, - сказал Луценко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter