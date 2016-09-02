Луценко внесет в Раду представление для привлечения к ответственности депутатов за госизмену

17:09, 02 сентября 2016
Политика
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Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен подготовить и внести в Верховную Раду представление о получении разрешения на привлечение к уголовной ответственности ряда народных депутатов за государственную измену.

Фото УНИАН

Об этом Луценко заявил сегодня на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороны.

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“Я планирую внести в Верховную Раду другие представления на депутатов, причастных к государственной измене... Следствие подбирает материалы, чтобы мне внести к вам соответствующее представление”, - сказал Луценко.

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