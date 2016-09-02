ГПУ до конца года передаст в суд дело в отношении Януковича в части госизмены

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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По его словам, по результатам исследования более 3,6 тыс. боевых и других документов эксперты определили ключевые факторы, которые привели к гибели людей, временной оккупации Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Фактор первый: государственная измена бывшего президента (Виктора) Януковича, руководства ВСУ (экс-министра обороны Павла) Лебедева, (экс-командующего ВМС Украины Дениса) Березовского, (экс-начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Юрия) Ильина, правоохранительных органов – (экс-главы СБУ Александра) Якименко, (экс-главы МВД Виталия) Захарченко, (экс-командующего Внутренними войсками Станислав) Шуляка и других», - сообщил Луценко.

Генпрокуратура продолжает расследование этой части дела, и в рамках общего дела экс-президента Януковича мы планируем направить ее в части государственной измены в суд в течение текущего года», - уверил Луценко.