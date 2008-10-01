Луценко просит у Тимошенко денег на оружие

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает Кабинет Министров предусмотреть в государственном бюджете на следующий год значительные суммы для закупки милицией отечественного оружия и оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после открытия V Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2008».

Осмотрев представленные на выставке экспонаты, Ю.ЛУЦЕНКО поделился своими впечатлениями с журналистами.

«Продемонстрированное – еще один шаг к суперсовременному автоматическому пистолетному оружию, которое способная уже выпускать сама Украина», - констатировал он.

«Я хотел бы сделать знак для законодателей, для чиновников, с тем, чтобы в следующем бюджете была предусмотрена серьезная сумма для закупки оружия, в первую очередь, для подразделений МВД», - сказал министр.

При этом он заметил, что МВД каждый год получает новую технику.

Отдельно министр остановился на образце штурмового автоматического оружия, которое изготовляет винницкий завод «Форт», подчеркнув при этом: «Я буду очень сильно агитировать министра обороны, и, конечно, спецподразделения милиции» о необходимости приобрести такой вид оружия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, выставка «Оружие и безопасность – 2008» проводится для предоставления возможности встретиться с известными разработчиками и производителями оружия и средств защиты, проведения мониторинга мирового рынка и налаживания долгосрочных деловых отношений, поскольку в экспозициях представлены предприятия и фирмы из России, Польши, США, Франции, Хорватии, Чехии, а также ведущие украинские фирмы-разработчики и производители вооружений и средств защиты.