Жена Саакашвили представит книгу „Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки”

Состоится презентация книги супруги Президента Грузии Сандры Элизабет Рулофс „Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки” в переводе на украинский язык. В мероприятии примут участие супруга Президента Украины Екатерина Ющенко и супруга Президента Грузии Сандра Рулофс (Институт международных отношений Национального университета им. Т. Г. Шевченко, ул.. Мельникова, 36/1, 3-й этаж, Зал Ученого совета). Нужна аккредитация.

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