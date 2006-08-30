Литвин назвал причины долгого молчания

Экс-председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН заявляет, что отверг настойчивые предложения однопартийцев заявить о поддержке новой коалиции в составе Партии регионов, СПУ и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня в Житомире на пресс-конференции.

В частности, на вопрос журналистов: «почему молчит Владимир ЛИТВИН», он ответил, что в его политическом молчании есть своя логика. В.ЛИТВИН также сообщил, что он находился в отпуске, во время которого активно отдыхал от политики, играл в волейбол, плавал и общался с друзьями и во время этого отпуска не хотел по телефону давать интервью. В.ЛИТВИН также назвал еще одну причину своего молчания. По его словам, необходимо определенное время, чтобы увидеть, как будут развиваться в Украине события и есть ли логика в принятых в последнее время политических решениях.

По словам В.ЛИТВИНА, некоторая часть его товарищей по Народной партии очень активно настаивала на том, чтобы возглавляемая им политическая сила сделала заявление о поддержке новой коалиции. Как сказал В.ЛИТВИН, этого сделано не было и он не дал на это согласия, поскольку понимает, что «они хотят решить вопрос своего собственного трудоустройства».

Также В.ЛИТВИН сообщил, что хочет, чтобы для его однопартийцев «минул период эйфории и они увидели, что нужно побеждать на выборах, а не действовать по принципу, когда главное – участие, а не результат».

Подытоживая сказанное, В.ЛИТВИН заявил, что если бы его партия победила на выборах, тогда бы она делила власть. «А сегодня проситься и поддакивать кому-то я не собираюсь», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что в ближайшее время, когда начнется политический сезон, В.ЛИТВИН проведет пресс-конференцию в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЛИТВИН открыл в Житомире центр ранней медико-социальной реабилитации для детей из малообеспеченных семей области, а также встретился с областным активом Народной партии.