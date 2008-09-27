Эксперт: говорить о будущем ЧФ РФ сегодня нет смысла

Обсуждать будущее Черноморского флота России нет смысла, поскольку решение будет принимать следующее поколение российских и украинских политиков.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон) Николай ЗЛОБИН.

«Договор по Черноморскому флоту истекает тогда, когда никого из сегодняшних лидеров уже не будет у руля. Все эти разговоры направлены в первую очередь на собственные политические карьеры, на пиар, на попытку оправдать свою политику. Все это не имеет никакого отношения к будущему Черноморского флота», - сказал Н.ЗЛОБИН.

«Этот вопрос будут решать следующие поколения российских и украинских элит. Сейчас этот вопрос нет смысла обсуждать», - добавил он.

Эксперт напомнил, что есть соответствующий договор (о базировании ЧФ РФ на территории Украины до 2017 года – УНИАН), который выполняется, и никто от него не намерен отказываться.