Иракский министр сказал комплимент Огрызко

Министр иностранных дел Ирака Хошияр ЗЕБАРИ высоко оценивает вклад Украины в установление в его государстве мира и безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО 26 сентября в Нью-Йорке в рамках участия в 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны высказались за дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Министр иностранных дел Украины пригласил иракского коллегу посетить Украину с рабочим визитом. Согласно предварительной договоренности, такой визит состоится до конца текущего года. В его рамках запланировано подписать Протокол о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами.

Была также отмечена важность углубления экономического сотрудничества. В этой связи достигнута договоренность о проведении в октябре-ноябре с.г. очередного заседания Межправительственной комиссии.