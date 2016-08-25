В АП рассказали об отсутствии контактов между Порошенко и Путиным после "украинской диверсии" в Крыму (документ)

Об этом идет речь в ответе АПУ на запрос корреспондента интернет-издания "Апостроф".

"... Информируем, что после выдвижения Россией безосновательных обвинений Украины в будто бы проведении диверсионной операции в оккупированном Крыму официальных разговоров между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным не происходило. Также с 7 августа 2016 года не было и официальных контактов по линии администраций президентов Украины и России", — говорится в ответе.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеПутин рассказал Меркель и Олланду о придуманной ФСБ "украинской провокации" в Крыму

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

Позже Порошенко дал распоряжение Министерству иностранных дел организовать телефонный разговор с Путиным.

Бывший глава СБУ, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин отказался от разговора с главой Украины Петром Порошенко.