Ельченко рассказал, что помогло не допустить военного обострения в Крыму после провокации ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания пресс-клуба МИД.

"Вы знаете, отсутствие развития ситуации это и есть результат. Я не хочу преувеличивать нашу роль в Совете безопасности, но то, что после того случая ничего не произошло худшего, возможно, потому, что им не было что ответить, и они поняли, что дальше продолжать этот, скажем, провокационный трек не имеет смысла. Потому что им никто не поверил, и если бы, например, через день, через два, если бы мы не подняли этот вопрос в Совете безопасности... в понедельник, возможно, было бы какое-то развитие и военное", - заявил Ельченко.

"Так что я думаю, что это и является результатом активного использования тех рычагов, которые у нас есть. То есть, если бы мы не были членами Совета безопасности, я думаю, что нам было бы гораздо труднее", - сказал Ельченко.

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Как сообщал УНИАН, 11 августа Ельченко выразил надежду, что консультации в Совбезе ООН повлияют на РФ во избежание обострения ситуации.

10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.

На следующий день глава Украинского государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.