Ельченко рассказал, что помогло не допустить военного обострения в Крыму после провокации ФСБ
Председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко уверен, что дипломатические рычаги помогли не допустить военного обострения ситуации вокруг Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания пресс-клуба МИД.
"Вы знаете, отсутствие развития ситуации это и есть результат. Я не хочу преувеличивать нашу роль в Совете безопасности, но то, что после того случая ничего не произошло худшего, возможно, потому, что им не было что ответить, и они поняли, что дальше продолжать этот, скажем, провокационный трек не имеет смысла. Потому что им никто не поверил, и если бы, например, через день, через два, если бы мы не подняли этот вопрос в Совете безопасности... в понедельник, возможно, было бы какое-то развитие и военное", - заявил Ельченко.
"Так что я думаю, что это и является результатом активного использования тех рычагов, которые у нас есть. То есть, если бы мы не были членами Совета безопасности, я думаю, что нам было бы гораздо труднее", - сказал Ельченко.
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Как сообщал УНИАН, 11 августа Ельченко выразил надежду, что консультации в Совбезе ООН повлияют на РФ во избежание обострения ситуации.
10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.
«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.
На следующий день глава Украинского государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.