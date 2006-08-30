Азаров намерен удвоить ВВП за 10 лет

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет о намерении правительства добиться удвоения ВВП за 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Ориентиром для нас является удвоение валового внутреннего продукта нового технологического качества», - сказал он.

В то же время первый вице-премьер отметил, что сейчас правительство начинает воплощение проекта модернизации государства, который содержится в коалиционном соглашении фракций Верховной Рады. «Реформы никогда не проходят просто. Но я убежден, что мы справимся с задачей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сейчас по поручению премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА рабочие группы формируют блоки Программы деятельности правительства на 5 лет. «Программа фактически определяет новую индустриализацию страны», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.