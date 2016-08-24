Медведчук: Де-юре аннексированный Крым является частью Украины, но ожиданий на его возвращение нет

Об этом заявил в интервью Радио Свобода Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина и один из участников гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске, передает Украинская правда.

Политик обвинил украинскую власть в том, что она сама оттолкнула от себя жителей полуострова, что якобы и побудило их согласиться с аннексией.

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"Если бы власть Украины хотела вернуть Крым, она бы не ограничивала поставок электричества (с материка на полуостров) и водоснабжения, не объявляла бы экономическую блокаду. Не было бы прекращения железнодорожного сообщения, грузовых и пассажирских перевозок", - заявил Медведчук, повторяя пропагандистскую риторику Кремля.

Говоря об оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе, Медведчук заявил, что украинская сторона должна "достичь консенсуса" непосредственно с лидерами боевиков ("ДНР" и "ЛНР"), поскольку, по его словам, "нет другого пути для возвращения этих территории назад".

"Есть еще один способ, но это нереально - украинская армия должна перейти в наступление и захватить эти территории силой. Но ни Вашингтон, ни Брюссель не позволит Украине сделать это", - заявил он.

Также Медведчук заявил, что его отношения с президентом РФ Путиным помогают ему "помогать интересам (Украины)".

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"Я использую их везде, где это возможно, например, чтобы добиваться прекращения войны на Донбассе", - заверил он и добавил, что его позицию "Донбасс - часть Украины" разделяет и Путин, который "говорит, что на Донбассе должен быть мир".

Однако, как отмечает издание, через два дня после интервью журналисты стали свидетелями нарушения "режима тишины" боевиками, посетив линию разграничения в зоне АТО в районе Марьинки (Донецкая обл.).

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.