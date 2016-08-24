Порошенко убежден, что "никакая пропагандистская бравада не поможет Кремлю"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.

Читайте такжеПорошенко на встрече с Дудой вспомнил Волынскую трагедию: Украина готова к откровенному диалогу

"Никакая пропагандистская бравада, на которую выбрасываются сотни миллионов, Кремлю не поможет. Как и не помогут считанные десятки проплаченных западных политиков-популистов, которые за деньги с радостью назовут черное белым и белое черным", - заявил Порошенко.

При этом он выразил сожаление, что изменения в мире не всегда происходят в том направлении, которое диктует здравый смысл.

"Ощущение безопасности и единства в мире становится все меньше, к сожалению. Мир вокруг нас не сплошь альтруистичен, к сожалению, эгоизма становится все больше. Каждое государство иногда заботится, прежде всего, о собственных проблемах и интересах, и я хотел бы, чтобы мы все это понимали", - подчеркнул Порошенко.

В этой связи он сказал, что первоочередной задачей отечественной дипломатии в этих непростых условиях должно быть продвижение украинских интересов и украинской повестки дня в мире.