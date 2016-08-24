Порошенко убежден, что "никакая пропагандистская бравада не поможет Кремлю"
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что "никакая пропагандистская бравада не поможет Кремлю".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.
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"Никакая пропагандистская бравада, на которую выбрасываются сотни миллионов, Кремлю не поможет. Как и не помогут считанные десятки проплаченных западных политиков-популистов, которые за деньги с радостью назовут черное белым и белое черным", - заявил Порошенко.
При этом он выразил сожаление, что изменения в мире не всегда происходят в том направлении, которое диктует здравый смысл.
"Ощущение безопасности и единства в мире становится все меньше, к сожалению. Мир вокруг нас не сплошь альтруистичен, к сожалению, эгоизма становится все больше. Каждое государство иногда заботится, прежде всего, о собственных проблемах и интересах, и я хотел бы, чтобы мы все это понимали", - подчеркнул Порошенко.
В этой связи он сказал, что первоочередной задачей отечественной дипломатии в этих непростых условиях должно быть продвижение украинских интересов и украинской повестки дня в мире.