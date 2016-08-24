"Нормандский формат" может быть скоро "реанимирован" - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинскими дипломатами сегодня в Киеве.

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"Мои переговоры с лидерами Германии и Франции дают основания надеяться, что в ближайшее время, несмотря на любые заявления, "нормандский формат" будет реанимирован", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Лидеры трёх государств договорились продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях предстоящего 4–5 сентября в Китае саммита G20.

Кроме того, они обсудили конфликт, в том числе перспективы продолжения переговорного процесса в Минском формате.

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Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Украина предложила провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) во время ежегодного саммита "Большой двадцатки", который состоится 4-5 сентября в Китае.

Стоит отметить, что в последний раз встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже в октябре прошлого года. Предыдущий телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель Путин провел 13 июля 2016 года.