Кравчук: в каждой из шести "горячих точек" есть Россия, но Запад закрывает на это глаза

Об этом в эфире 5 канала заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, для Запада важнее сегодня бизнес, доходы, рабочие места, чем кровь, которую пролили украинцы за то, чтобы не допустить такой агрессии и не дать расширить ее дальше за пределы Украины.

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"Возьмите шесть "горячих точек", которые сегодня есть в мире. В каждой из них "сидит" Россия. Она не может не воевать, она везде воюет. Таким образом они (Запад - ред.) же видят это. Если мы видим, что они не видят? Но они закрывают глаза, поэтому для них важнее сегодня бизнес, доходы, рабочие места, чем кровь, которую пролили украинцы за то, чтобы не допустить такой агрессии расширить ее дальше за пределами Украины", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Леонид Кравчук убежден, что если кому-то из представителей российской власти придет в голову безумная идея покорить Украину, то это будет последний день жизни России.