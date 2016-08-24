Украина затягивает открытие пешеходного пункта пропуска со Словакией - СМИ

00:39, 24 августа 2016
Политика
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Терминал для пропуска пешеходов и велосипедистов в международном пункте пропуска "Ужгород -Вышне Немецке" не может заработать из-за промедления Киева.

Международный пункт пропуска Сеньковка

Об этом сообщает портал Port Europa со ссылкой на министерство финансов Словакии, передает Европейская правда.

Словакия за свой счет построила современную инфраструктуру для пропуска пешеходов и велосипедистов в 2014-2015 годах.

"Нынешняя инфраструктура таможенного граничного пункта пропуска Vyšné Nemecké – Užhorod на словацкой стороне построена так, чтобы этот переход выполнял условия пропуска пешеходов и велосипедистов", - сообщили в пресс-службе министерства финансов Словакии.

С украинской стороны реконструкция не проводилась, однако, отмечается, что она и не нужна.

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Портал отмечает, что на сегодня нет никаких технических причин, которые препятствовали бы восстановлению пропуска пешеходов в Ужгороде.

"Министерство финансов Словакии письмом датированным 3 февраля 2016 попросило Министерство иностранных дел и европейских вопросов Словакии отправить дипломатическую ноту украинской стороне с выражением согласия на начало билатеральных переговоров для изменения Соглашения между правительством Словацкой Республики и правительством Украины о пограничные переходы на общих государственных границах (чтобы официально изменить характер ПП Ужгород — Вишне Немецке с дорожного на дорожно-пешеходный — ред.). Министерство финансов до сих пор не получило ответ украинской стороны на вышеуказанную дипломатическую ноту", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Портал со ссылкой на словацких дипломатов пишет, что "промедление украинской стороны являются очередным ляпсусом Киева в отношениях с Братиславой и не способствует творению проукраинских настроений в Словакии".

Пропуск пешеходов в Ужгороде был возможен до 2007 года и пользовался большой популярностью, однако в 2007 году его закрыли на реконструкцию и пока не восстановили.

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