Украина затягивает открытие пешеходного пункта пропуска со Словакией - СМИ

Об этом сообщает портал Port Europa со ссылкой на министерство финансов Словакии, передает Европейская правда.

Словакия за свой счет построила современную инфраструктуру для пропуска пешеходов и велосипедистов в 2014-2015 годах.

"Нынешняя инфраструктура таможенного граничного пункта пропуска Vyšné Nemecké – Užhorod на словацкой стороне построена так, чтобы этот переход выполнял условия пропуска пешеходов и велосипедистов", - сообщили в пресс-службе министерства финансов Словакии.

С украинской стороны реконструкция не проводилась, однако, отмечается, что она и не нужна.

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Портал отмечает, что на сегодня нет никаких технических причин, которые препятствовали бы восстановлению пропуска пешеходов в Ужгороде.

"Министерство финансов Словакии письмом датированным 3 февраля 2016 попросило Министерство иностранных дел и европейских вопросов Словакии отправить дипломатическую ноту украинской стороне с выражением согласия на начало билатеральных переговоров для изменения Соглашения между правительством Словацкой Республики и правительством Украины о пограничные переходы на общих государственных границах (чтобы официально изменить характер ПП Ужгород — Вишне Немецке с дорожного на дорожно-пешеходный — ред.). Министерство финансов до сих пор не получило ответ украинской стороны на вышеуказанную дипломатическую ноту", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Портал со ссылкой на словацких дипломатов пишет, что "промедление украинской стороны являются очередным ляпсусом Киева в отношениях с Братиславой и не способствует творению проукраинских настроений в Словакии".

Пропуск пешеходов в Ужгороде был возможен до 2007 года и пользовался большой популярностью, однако в 2007 году его закрыли на реконструкцию и пока не восстановили.