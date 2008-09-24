Шкиль: переговоры идут, стоит пригласить Ющенко

Консультации фракций Блока Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная Самооборона” и Блока Литвина относительно создания коалиции продолжатся завтра в 14.30, а в пятницу состоятся переговоры в расширенном формате при участии всех депутатов этих трех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ сегодня после переговоров относительно создания нового формата коалиции.

При этом депутат выразил мнение, что на такой расширенный формат переговоров стоило бы пригласить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.