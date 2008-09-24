Ющенко в понедельник встретится с Бушем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует в понедельник, 29 сентября, встретиться с Президентом США Джорджем БУШЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам, анонсируя свой следующий визит в США, который состоится 28-29 сентября.

По его словам, в воскресенье, 28 сентября, он планирует посетить Вашингтон.

В.ЮЩЕНКО отметил, что этот визит будет посвящен двусторонним отношениям, в частности, речь пойдет о выполнении Дорожной карты Украина-США.

Отдельным пунктом, по его словам, будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества, в частности, речь пойдет о трех ключевых вопросах, «начиная от адаптации ядерного топлива на украинских станциях, помощи американской стороны в развитии будущих ядерных проектов мирного атома, в том числе в развитии ядерных блоков в соответствии с Энергетической стратегией до 2030 года», - сказал он. По словам В.ЮЩЕНКО, большое внимание будет уделено и вопросам безопасности.

Он не исключил также, что будет пролонгировано двустороннее соглашение между Украиной и США в сфере безопасности.

Кроме того, сказал В.ЮЩЕНКО, стороны могут коснуться вопроса мирного урегулирования Кавказского конфликта.