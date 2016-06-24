Нуланд встретилась в Москве с "серым кардиналом" Сурковым

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Москве, передает LB.ua.

"Нуланд посетила Москву 23 июня для проведения консультаций с российскими официальными лицами по ситуации в восточной части Украины и последующим шагам по реализации Минских договоренностей в поддержку "нормандского процесса". Российскую делегацию возглавил помощник президента Владислав Сурков", - говорится в сообщении.

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Сурков считается куратором "ДНР" и "ЛНР" в руководстве РФ. Ему был запрещен въезд в Украину с марта 2014 года.

Сурков и российские силовики под его руководством регулярно посещали Киев, Донецк и Крым на протяжении 2013-2014 годов. Официально визит российских силовиков оформлялся как "командировка сотрудников ФСБ в дружественное СБУ".

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Осенью 2015 года народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что в России решили сменить кремлевского руководителя "проекта Новороссия". По его данным, курировать "ДНР" и "ЛНР" в России вместо Суркова было поручено зампредседателя правительства РФ Дмитрию Козаку.

Как сообщал УНИАН, после провала "проекта Бессарабия" в Москве идет ожесточенное противостояние между "группой ФСБ" и "группой Суркова", которой подчинялись одесские сепаратисты, рассказал глава СБУ Василий Грицак.