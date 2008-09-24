Тимошенко объяснила, что дешевый газ только "рука Кремля" даст

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет “смешными” заявления о том, что ее визит в Москву связан с необходимостью отчитаться перед Россией о политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Для меня очень удивительно, когда на протяжении одного часа Президент провозглашает два лозунга: первый – “Прочь руки Кремля!”, а второй – “Даешь дешевый газ”, поэтому я еще раз хочу засвидетельствовать поручение, в том числе и Президента, и собственно необходимость Украины подписать все соглашения на поставку газа в Украину”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что она намерена совершить визит в Москву для подписания контрактов сразу после того, как НАК “Нафтогаз Украины” и российское ОАО “Газпром” наработают все проекты соглашений. “Я обязательно поеду в Россию, чтобы их для Украины подписать”, - подчеркнула она.

“Не нужно Секретариату Президента заниматься провокациями и говорить, что кто-то куда-то ездит для отчетов. Просто это все очень смешно звучит: по-детски, дилетантски и абсолютно не соответствует статусу политиков, которые сегодня возглавляют государство”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.