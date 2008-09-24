Литвин слышал, что о выборах уже договорились

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что на сегодняшний день между определенными политическими силами существует договоренность о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Есть все основания утверждать, что фактически уже существуют определенные договоренности о проведении досрочных выборов, и остается лишь одно – определить удобную дату для проведения этих выборов”, - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, удобная дата заключается в том, чтобы обеспечить низкую явку избирателей.

Комментируя программные принципы, предложенные НУ-НС для формирования новой парламентской коалиции, В.ЛИТВИН выразил мнение, что они больше напоминают шаги по сведению счетов между БЮТ и НУ-НС. При этом, по его словам, в интересах стабильности Блок Литвина готов принимать участие в нахождении общей точки касания и взять на себя роль посредника для нахождения понимания между БЮТ и НУ-НС.

Как заметил В.ЛИТВИН, его фракция считает, что нужно рассматривать предложения относительно принципов формирования новой коалиции, которые предлагаются фракциями, а не отдельными их составляющими. “Если ответственно вести диалог о формировании новой коалиции, то следует говорить о задачах ее дальнейшей деятельности, а не акцентировать внимание на проблемах предыдущей коалиции”, - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что фракция Блока Литвина настроена на продолжение диалога, согласования принципов деятельности новой коалиции, которые бы не рассорили, а консолидировали Украину.