Яценюк говорит, что публичные переговоры - на точке замерзания

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает фракции парламента к интенсификации переговоров о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

По его словам, сейчас переговоры находятся “на точке замерзания, в крайнем случае – в публичной плоскости”. “А говорят, что в непубличной – очень активные”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодня на Согласительном совете речь шла о ходе переговоров о создании коалиции, но “абсолютно ничего не поняло”. “Пока еще процесс идет, но результата нет”, - сказал председатель ВР.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на Согласительном совете поднимался вопрос “законодательного нормирования гипотетических выборов”. А.ЯЦЕНЮК считает, что пока еще это делать преждевременно. “Давайте дождемся, еще есть время”, - сказал он.