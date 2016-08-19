В психиатрическую больницу к Умерову допустили родственников и адвокатов

Об этом на своей странице в Facebook написала его дочь Айше Умерова.

«Были сегодня в больнице у папы Ильми Умерова. Ситуация несколько изменилась. Свидание нам разрешили. Держится папа как всегда молодцом, улыбается, имеет хороший вид. Передала ему все ваши поздравления и пожелания - он вам всем очень благодарен за поддержку, за теплые слова и передал поздравления всем», - сообщила она.

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Дочь Умерова отметила, что свидание разрешили только членам семьи и адвокатам. Но в строго указанное время - днем с 11.00 до 13.00 и вечером с 17.00 до 18.00.

«В это время можно его увидеть, покормить и поговорить. Для этого там есть специальная комната, куда приходят посетители всех пациентов. С собой в палату взять нельзя ничего. А то, чем кормят и поят в больнице, - он не ест. Только домашнее - то, что мы привозим. Дважды в день», - написала Айше.

Вместе с тем, она подчеркнула, что семью беспокоил прием лекарств Умеровым.

«На сегодня, после консультаций с местными терапевтами и кардиологами, ему разрешили принимать свои препараты. Хранятся они все равно у медсестры (с целью безопасности, потому что пациенты с психическими расстройствами могут зайти в палату и наесться таблеток), поэтому папе каждое утро выдают суточную норму лекарств, и он носит их с собой. Пока мы спокойны хотя бы за это», - отметила дочь заместителя председателя Меджлиса.

Она также сообщила, что никаких медикаментозных методов для проведения экспертизы к Умерову не применяют, только беседы и наблюдения.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в оккупированном Россией Крыму Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство о помещении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и «скорая» забрала его в больницу.

ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа». «В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет», - заявила Поклонская.

Следователь вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Крыма.