Штайнмайер констатирует, что смягчать санкции против России еще рано

Об этом Штайнмайер сказал в интервью изданию Stuttgarter-nachrichten, текст которого опубликован на сайте немецкого МИД.

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"Санкции не являются самоцелью. Цель наших усилий заключается не в поддержке санкций, а в разрешении конфликта. Именно поэтому мы сознательно их соединили с прогрессом в реализации Минских соглашений. Если ощутимый прогресс будет достигнут в этом направлении, то мы также сможем рассмотреть изменение статуса санкций. К сожалению, мы этого еще не достигли, но мы уделяем немало времени в работе, чтобы дойти до этого", - сказал Штайнмайер.

Вместе с тем, по его словам, сейчас внимание сосредотачивается на срочной необходимости улучшить ситуацию безопасности на Донбассе для того, чтобы соблюдение согласованного режима прекращения огня могло быть гарантировано более эффективно.

При этом глава МИД ФРГ отметил, что текущая работа по законопроекту о местных выборах на востоке Украины является не менее важной.