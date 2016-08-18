The Financial Times: Россия поднимает ставки в Украине перед саммитом G20

Об этом пишут Сэм Джоунс и Роман Олеарчик в статье "Россия поднимает ставки в Украине перед саммитом G20", опубликованной на сайте газеты The Financial Times.

Признаки обострения боевых действий появились в июле, Украина и ее западные союзники наблюдают за все более тревожным развитием событий: наращиванием регулярных российских войск в Крыму и вдоль общей границы с Украиной.

Россия развернула свои воинские части с тысячами солдат на севере, в Брянске, на востоке – вблизи Ростова, на юге – в Крыму и на западе – в сепаратистском молдавском регионе Приднестровье. Есть признаки того, что они готовятся к бою.

На прошлой неделе, люди в Крыму начали размещать в Интернете данные о масштабном развертывании артиллерии и танков на севере полуострова и в пределах досягаемости Украины. Интернет там был временно заблокирован.

Украинские спецслужбы говорят, что российский зенитно-ракетный полк был внедрен к сепаратистам на Донбассе. Снова осуществляется развертывание пусковых установок такого типа, с которого выпустили ракету "Бук". В июле 2014 года она сбила самолет МН17 Малазийских авиалиний, тогда погибли все 298 пассажиров на борту.

Во вторник утром в Интернете появилась фотография железнодорожной станции в Иловайске, ее подтвердили аналитики в сфере обороны, опрошенные для этой статьи. На фото виден поезд с российскими танками.

"Активизируется подготовка к вооруженному конфликту между Россией и Украиной, и с ней быстро растет вероятность открытой войны", - написал в докладе в прошлый четверг Институт по изучению войны (ISW), мозговой центр США. В понедельник такая вероятность приблизилась еще на шаг. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, пообещал, что в отношении Киева будут приняты "всеобъемлющие меры" в отместку за то, что Россия назвала попыткой теракта со стороны Министерства обороны Украины.

"Это очень, очень четкие сигналы из России, которые говорят, что они готовы к эскалации и расширению границ", - говорит Кэтлин Вайнбергер, эксперт по России и Украине в ISW. "Мы видим сообщения о крупных военных конвоях, которые направляются в сепаратистские районы, российские войска отправляют к границе и еще больше морской техники – в Черное море, в том числе, некоторые из их самых современных подводных лодок, которые оснащены достаточно мощными крылатыми ракетами для наземных целей".

"Но о многом из этого до сих пор неизвестно. Россия откровенно демонстрирует нам угрожающих 20 процентов, но 80 процентов ее деятельности нам непонятны", - добавила Вайнбергер.

Эта неоднозначность только на руку России, отмечает Кэйтлин Вайнбергер. В отличие от фактического вторжения.

Такие выводы разделяют многие и в Украине, и среди западных экспертов обороны и разведки.

"Я не ожидаю полномасштабного военного вторжения в данный момент, поскольку потери на стороне Путина будут большими, и победа будет далеко не абсолютной", - говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель главы украинского генерального штаба. "Он [пытается] заставить мировых лидеров пойти на уступки, начиная с ослабления санкций и давления на Украину, чтобы она заключила Минское соглашение в его интерпретации".

Приоритет для России – это выборы на Донбассе, а не заключение соглашения о прекращении огня, поскольку этот шаг, вероятно, надолго установит полу-автономию в регионе и катастрофически ослабит способность Киева противостоять Москве в политическом плане.

Этот план затягивали в течение нескольких месяцев. "(Путин) не доволен ситуацией", - говорит генерал-лейтенант Романенко. "Он видит, что чем дольше тянется время, тем хуже это отражается на его долгосрочных планах в Украине и России… Так что теперь он пытается изменить ситуацию, согласно своим собственным интересам".

По его словам, наращивание военного потенциала Россией, вероятно, служит сигналом перед саммитом G20 4 сентября, когда Владимир Путин, президент России, неизбежно встретится с Ангелой Меркель, канцлером Германии, и Франсуа Олландом, президентом Франции, чтобы обсудить украинский вопрос.

Россия усугубляет и снижает напряженность в регионе – как уже было в прошлом – в преддверии еще одного раунда дипломатических переговоров, говорит один высокопоставленный европейский служащий разведки. Цель бряцания оружием заключается в том, чтобы дать новое толкование Минскому соглашению, которое будет отражать интересы России, говорит чиновник.

Хотя такая цель может исключать возможность открытого захвата территории, она не устраняет вероятность серьезного военного конфликта – на самом деле, многие аналитики разведки считают, что многое зависит от военных действий.

"Я думаю, мы увидим контролируемую эскалацию вдоль всей линии соприкосновения – более интенсивные артиллерийские обстрелы и гораздо больше насилия и боевых действий", - говорит Алекс Кокчаров, аналитик рисков неплатежеспособности государств в IHS Markit. "В политическом плане, если сепаратисты захватят большую территорию, это плохо отразится на позиции России на переговорах. Но если удастся спровоцировать Украину на военные действия, при этом ничего не делая, это может сыграть России на руку…они хотят представить Киев как ненадежного партнера и ослабить его поддержку на Западе".

Количество жертв уже находится на самом высоком уровне с августа прошлого года. Вероятно, оно продолжит расти. Возможно, Россия попытается привлечь свои средства ПВО, или она может объявить бесполетную зону, чтобы вовлечь Киев в боевые действия.

25-летие независимости Украины 24 августа, возможно, станет мощным и символичным моментом, когда вновь могут вспыхнуть боевые действия, говорит Кокчаров. "Это дало бы Путину 10 дней до G20", достаточно времени, чтобы поставить Запад в затруднительное положение, говорит он.

Усталость европейских стран из-за Украины уже на пределе. Путин может поспорить, что эскалация насилия – и спровоцированный, яростный украинский ответ – может заставить их выйти за рамки и изменить Минское соглашение в его пользу.