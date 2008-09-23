Нунсовцев в лоб спрашивали о переговорах с Партией регионов

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) назвал «провокационной ложью» разговоры о том, что НУ-НС ведет переговоры с Партией регионов относительно создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя вчерашнее заявление народного депутата от Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что во время заседания фракции НУ-НС «мы прямо в лоб спросили, ведет ли кто-то консультации или переговоры с фракцией Партии регионов относительно создания коалиции». По его словам, ни один человек не заявил об этом.

Как отметил Р.ЗВАРИЧ, такие заявления относительно ведения переговоров можно назвать «провокационной ложью».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября А.ЕФРЕМОВ заявил, что представители Партии регионов ведут переговоры о создании коалиции и с членами фракции «Наша Украина – Народная самооборона». По его словам, от фракции Партии регионов для переговоров с фракцией НУ-НС определен народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.