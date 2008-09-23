Ющенко предостерег Яценюка, чтобы он не повелся на расчеты Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», внесенного правительством 15 сентября 2008 года на рассмотрение Верховной Рады Украины, не уделено надлежащее внимание решению целого пакета важных вопросов в социальной, энергетической сферах, обеспечению граждан доступным жильем и т.д.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, это глава государства подчеркнул в письме к председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ.

По словам В.ЮЩЕНКО, в частности, показатели Государственного бюджета Украины опять сформированы на заниженных макропоказателях экономического и социального развития Украины, что приведет к продолжению практики занижения размеров социальных стандартов.

Президент подчеркивает, что разрыв между установленным и фактическим размерами прожиточного минимума, в результате которого лишь за 8 месяцев текущего года каждый пенсионер, получающий минимальную пенсию, недополучил более 560 гривен, будет продолжать расти.

В.ЮЩЕНКО также отмечает, что правительство проигнорировало инициативу Президента Украины о внедрении с 2009 года программы строительства доступного жилья для наших граждан.

В энергетической сфере остается нерешенным вопрос сбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины». «С учетом необходимости закачивания в подземные хранилища природного газа для осенне-зимнего отопительного сезона 2008 года такой дефицит при цене импортированного газа в 179,5 долларов США уже составил более 8 млрд. гривен. В то же время при неизвестной цене импортированного газа на следующий год для НАК «Нафтогаз Украины» предусмотрены средства из государственного бюджета в 1,6 раза меньше», - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он отмечает, что несмотря на необходимость уделить особое внимание таким инвестиционным проектам, как достройка Днестровской гидроаккумулирующей электрической станции, а также ускорение реализации проектов по транспортировке электроэнергии, средств на данные цели в проекте государственной сметы на следующий год фактически нет.

Проигнорированы и его требования о погашении в 2009 году государственного долга Украины перед Российской Федерацией. «Наличие этого долга ведет к сохранению неравных условий во взаимоотношениях между нашими государствами, в результате чего Украина ежегодно теряет не менее 7,5 млрд. гривен», - отмечает Глава государства.

В.ЮЩЕНКО также считает, что под угрозой находится и осуществление всех необходимых противопаводковых мер. В частности предусмотренный проектом уровень расходов на эти цели позволит профинансировать мероприятия Комплексной программы защиты сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного действия вод лишь на 52% от потребности. «Создается впечатление, что стихийное бедствие, произошедшее в конце июля этого года, так ничему нас и не научило», - подчеркивает Президент.

Он просит Верховную Раду Украины учесть решение этих вопросов во время принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».