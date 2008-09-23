Ющенко поговорил с Соросом о сотрудничестве и Грузии

В Нью-Йорке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился с президентом Института открытого общества и Международного фонда «Возрождение» Джорджем СОРОСОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, стороны обсудили развитие сотрудничества с фондом «Возрождение» в контексте реализации в Украине системных демократических и социально-экономических реформ.

Отдельное внимание В.ЮЩЕНКО и Дж.СОРОС уделили ситуации в Грузии и внутриполитическим событиям в Украине.