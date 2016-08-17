Яценюк в Брюсселе: ответ на российскую агрессию - жесткая дипломатическая позиция и санкции

Об этом заявил лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Брюсселе после завершения встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, сообщает пресс-служба политсилы.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что ситуация с безопасностью в мире катастрофическая, и причиной этого в первую очередь является Российская Федерация": "Незаконная аннексия Крыма, захват Донецка и Луганска, агрессия России против Грузии, российское военное присутствие в Приднестровье, российская военная деятельность в Сирии. Россия дестабилизирует мир".

Украина находится "на передовой защиты своей независимости и защиты стран-членов Евросоюза и стран-членов НАТО", подчеркнул лидер "Народного фронта": "Без реальной, очень четкой практической помощи от стран-членов НАТО, в первую очередь в поставках вооружения для украинской армии, защитить Украину и защитить Европу против вооруженной до зубов России, которая имеет второй ядерный потенциал в мире, - непросто".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что пакет помощи, предоставленный НАТО Украине после Варшавского саммита, - практически крупнейший за всю историю НАТО: "начиная с помощи в реабилитации украинских военнослужащих, и заканчивая помощью в целом в модернизации украинских Вооруженных сил и украинского Министерства обороны": "Однако в этот пакет помощи не входит поставка оружия. И это уже вопрос двусторонних отношений Украины со странами-членами Альянса".

"Два года мы не просто занимаемся этим вопросом – мы бьемся, но окончательное решение не принято. В настоящее время Россия тратит миллиарды долларов на вооружение и, фактически, осуществляя военную интервенцию против Украины, создала такую тестовую площадку для своего оружия на территории Украины против украинцев и против всего мира", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас задача всего свободного мира - в первую очередь еще раз определиться по поводу того, что Россия дестабилизирует мир.

"Россия не остановила свою агрессию против Украины. И остановить это можно только одним образом – общей позицией, сильной, жесткой дипломатической позицией и сильными Вооруженными силами Украины и всех стран-членов свободного мира", - подчеркнул лидер "Народного фронта".