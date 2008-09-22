Ющенко в США призовет мир признать Голодомор 32-33 гг. геноцидом

Президент Украины Виктор Ющенко отбудет с рабочим визитом в США для участия в 63-й сессии Генасамблеи ООН, во время которой будут рассматривать, в частности, вопросы глобального продовольственного кризиса и демократизации институтов ООН. На общих дебатах глава государства изложит позицию Украины по актуальным глобальным проблемам современности.

Как сообщила «Немецкой волне» пресс-секретарь президента Ирина Ванникова, в своем выступлении на общих дебатах Ассамблеи Ющенко намерен призвать мировое сообщество признать Голодомор в Украине 32-33 годов геноцидом против украинцев. Признанию Голодомора геноцидом на уровне ООН опирается Россия, которая объявила себя правопреемником Советского Союза, объяснил председатель Украинского института национальной памяти Игорь Юхновский. Он напомнил, что в канун заседания Генеральной Ассамблеи Москва признала факт голода в начале 30-х годов прошлого века, но пытается подать его как общегосударственную, а не сугубо украинскую трагедию. По словам академика, Институт национальной памяти также имеет сотни тысяч свидетельств жертв Голодомора и уже подал документы в подтверждение того, что голод был искусственно и преднамеренно спровоцирован коммунистическим режимом как средство борьбы с «украинизацией».