Яценюк ответил Тимошенко на «баранов»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не считает, что его заявление об отставке должно побуждать других политиков к аналогичным действиям.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье, отвечая на вопрос, должен ли премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО также подать в отставку.

«Это должно быть делом каждого политика», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что существует такое понятие, как политическая ответственность, и он написал заявление, поскольку хочет оставаться честным человеком. «Но ни в коем случае не считайте, что мой шаг должен спровоцировать кого-то на аналогичное действие», - сказал он.

Спикер отметил, что невыполнение пунктов соглашения о создании коалиции не несет никаких юридических последствий. «Но очень важно понять, что время политической лжи рано или поздно завершится», - подчеркнул он.

Комментируя заявление премьер-министра Украины о том, что она не намерена подавать в отставку, поскольку «правительство – это не стадо баранов, которые друг за другом идут в бездну» А.ЯЦЕНЮК отметил, что он «небольшой знаток в зоологии, но насколько известно, бараны в бездну не скачут».