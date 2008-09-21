Tagesspiegel: «ще не вмерла Україна», но до этого близко

Берлинская газета "Тагесшпигель" посвятила комментарий внутриполитической ситуации в Украине:

"Если Украина не хочет потерять себя в этом все более негармоничном хоре, политические элиты должны как можно быстрее сплотиться - и осознать, что такая страна как Украина может существовать лишь в балансе между интересами Востока и Запада, а также провосточно и прозападных настроенных частей собственного населения. Тот, кто делает себя инструментом внешних интересов, подчиняя свою политику лишь цели сохранения власти, тот в конечном итоге пойдет на дно. В хоре сильных этого мира Киев должен петь одним, собственным голосом. “Ще не вмерла Україна”. Но в настоящее время до этого осталось действительно немного.

Немецкая волна