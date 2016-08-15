Сытник об обвинениях СБУ: "Без смеха это комментировать невозможно"

Об этом в ходе брифинга заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает "112 Украина".

"Появилось сообщение, что СБУ составила административный протокол в отношении заместителя начальника отдела НАБУ. Честно говоря, без смеха это комментировать невозможно, но я буду стараться сдерживаться. Итак, этот работник занимает должность заместителя начальника отдела по обеспечению работы директора НАБУ. В ее прямые обязанности входит организация международных встреч руководства НАБУ, директора и его заместителей, возможно, начальников отделов. В то же время, учитывая то, что у нее есть определенные способности и образование, она трижды занималась преподавательской деятельностью. Преподавательская, творческая деятельность, она является разрешенной для государственных служащих. Но почему СБУ, центральный аппарат отдела "К", он все же обнаружил такой серьезный прецедент, когда работник НАБУ трижды проводил лекции и получал за это оплату соответствующую, составила протокол, согласовала его с ГПУ. К этому работнику пришло целых 4 офицера отдела "К" вручать этот протокол. Я понимаю, что есть определенное сопротивление нашей работе, но в этом сопротивлении, мне кажется, не совсем целесообразно опускаться до такого маразма", - заявил Сытник.

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Ранее сотрудники Службы безопасности Украины обвинили в коррупционной деятельности заместителя начальника одного из отделов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 12 августа в ГПУ заявили, что спецназ НАБУ якобы препятствовал следователям зафиксировать факт слежки за прокурорами. В свою очередь в НАБУ пояснили, что в пятницу, 12 августа, "во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, в помещение, в котором находились работники Бюро, пытались проникнуть сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые восприняли данные следственные действия, как слежку за собой. В результате возникла внештатная рабочая ситуация". Как отметили в Бюро, все следственные действия НАБУ по месту инцидента происходили по решению суда в полном соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, 11 августа директор НАБУ Артем Сытник признал определенные признаки конфликта между НАБУ и Генпрокуратурой, но надеется на урегулирование отношений. 5 августа следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ, где осуществила выемку документов.

Группу возглавлял начальник управления ГПУ по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Дмитрий Сус. Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ человека. НАБУ считает незаконным постановление суда об обыске в ведомстве. Отмечалось, что во время обыска Генпрокуратуры в помещении НАБУ ничего не изъято, ведомство работает в штатном режиме.