СБУ пытается пришить сотруднице НАБУ "коррупцию" за тренерскую деятельность

Соответствующее сообщение обнародовал пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что бывшая россиянка получила украинское гражданство в 2002 году, а в 2013-2014 годах работала в Посольстве Украины в Москве на ответственных должностях. Во время работы в НАБУ чиновница, получая заработную плату почти в 40 тысяч гривень и имея доступ к конфиденциальной информации, трижды подрабатывала "тренером" на мероприятиях одного из европейских фондов. Таким образом, чиновница нарушила требования ст. 25 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и ч. 2 ст. 13 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - утверждают в СБУ.

Читайте такжеСистема е-декларирования в существующем виде дает возможность легализовать незаконные доходы - эксперт

В пресс-центре заявили, что сотрудники СБУ, по согласованию с Генеральной прокуратурой, составили в отношении заместителя начальника отдела протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, предусмотренном ч. 1 ст. 1724 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Протокол направлен для рассмотрения в Соломенский районный суд Киева.

Напомним, 12 августа в ГПУ заявили, что спецназ НАБУ якобы препятствовал следователям зафиксировать факт слежки за прокурорами.

В свою очередь в НАБУ пояснили, что в пятницу, 12 августа, "во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, в помещение, в котором находились работники Бюро, пытались проникнуть сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые восприняли данные следственные действия, как слежку за собой. В результате возникла внештатная рабочая ситуация".

Как отметили в Бюро, все следственные действия НАБУ по месту инцидента происходили по решению суда в полном соответствии с законом.

Как сообщал УНИАН, 11 августа директор НАБУ Артем Сытник признал определенные признаки конфликта между НАБУ и Генпрокуратурой, но надеется на урегулирование отношений.

5 августа следственно-оперативная группа ГПУ прибыла в НАБУ, где осуществила выемку документов. Группу возглавлял начальник управления ГПУ по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Дмитрий Сус.

Луценко заявил, что таким образом ГПУ проверяет информацию Службы безопасности о незаконном прослушивании телефона непричастного к уголовному делу НАБУ человека. НАБУ считает незаконным постановление суда об обыске в ведомстве. Отмечалось, что во время обыска Генпрокуратуры в помещении НАБУ ничего не изъято, ведомство работает в штатном режиме.