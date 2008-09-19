Тимошенко невыгодны рискованные политические союзы - эксперт

Если бы президентские выборы в Украине состоялись сегодня, то, вероятнее всего, победила бы на них действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за которую готовы проголосовать 23,8% граждан.

Такие данные всеукраинского социологического исследования обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Социоизмерение» Сергей ТАРАН.

Согласно результатам опроса, за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 20,4% граждан, а за действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 7,8% опрошенных.

По информации С.ТАРАНА, лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН набрал бы сегодня 4,2% голосов избирателей, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО – 3,2%, Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК – 2,9%. Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.

Проголосовать против всех готовы 8,7% украинцев, 13,6% еще не определились с кандидатом, а 6,1% не намерены принимать участия в выборах.

В то же время, если бы во второй тур президентских выборов попали В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, то больше шансов победить имела бы нынешний премьер-министр – ее готовы поддержать 33,5% опрошенных. За В.ЮЩЕНКО проголосовали бы 13% избирателей.

Если бы во второй тур попали В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО, победил бы лидер Партии регионов – за него проголосовали бы 27,2% опрошенных, за В.ЮЩЕНКО – 20,5%.

Если бы во второй тур вышли Ю.ТИМОШЕНКО. и В.ЯНУКОВИЧ, то за Ю.ТИМОШЕНКО отдали бы свои голоса 35,9% украинцев, за В.ЯНУКОВИЧА – 25,1%.

По словам политолога, для Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая результаты опроса, невыгодны рискованные политические союзы и институционные изменения, которые могут радикально изменить тенденции в электоральных настроениях избирателей.

Общеукраинское социологическое исследование было проведено Центром «Социоизмерение» с 4 по 11 сентября 2008 года. Путем интервью были опрошены 2 тыс. 100 респондентов в 17-ти областях Украины, АР Крым и г.Киеве. Погрешность выборки составляет 2,2%. Исследование осуществлено по заказу Международного института демократий.