Ющенко и Туск излучают оптимизм

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Польши Дональд ТУСК высоко оценивают прогресс в двусторонних отношениях Украины и Польши, которые характеризуются тесными контактами на политическом, экономическом и гуманитарном уровнях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь сегодня во время встречи в Киеве перед началом рабочей поездки В.ЮЩЕНКО в Луганскую область.

Центральной темой встречи стала подготовка к проведению в Украине и Польше финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине работы по подготовке к Евро-2012 продвигаются по графику. «Все объекты будут введены своевременно», - заверил он, добавив, что на сегодня большинство таких объектов находятся на стадии заключения контрактов с исполнителями.

Президент Украины выразил убеждение, что в ближайшие дни Стратегический совет УЕФА примет «финальное позитивное решение» о дальнейшей подготовке Украины и Польши к Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность проведения украинско-польского делового форума, посвященного проведению Евро-2012, который состоится в Донецке в конце октября.

Президент Украины и премьер-министр Польши уделили отдельное внимание вопросу усовершенствования так называемого малого приграничного движения, которое должно обеспечить беспрепятственные контакты жителям приграничных районов Украины и Польши.

Во время встречи глава Украинского государства выразил благодарность Польше за помощь, предоставленную польскими воеводствами областям Украины, которые были провозглашены зоной чрезвычайной экологической ситуации в результате масштабного июльского наводнения.

С украинской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРІЗКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.