Яценюк: мне если кажется, так я крещусь...

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ настаивает, чтобы Председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК подписал закон о временных следственных комиссиях ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил на заседании парламента.

По его словам, Президент Украины обязан был подписать и обнародовать данный закон, но поскольку он этого не сделал, так это обязан сделать Председатель ВР.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «Основной Закон не предусматривает права дважды пользоваться правом вето на один закон».

По его словам, существуют достаточно правовых оснований для того, чтобы преодолеть страх перед законом о ВСК и не бояться появления правового инструмента ответственности должностных лиц всех уровней (в законе, касающемся ВСК ВР речь идет о процедуре импичмента Президенту – УНИАН)», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ. По его словам, данный закон должен вступить в силу на будущей неделе.

В ответ Председатель ВР А.ЯЦЕНЮК сказал: «Нас спасет только то, что «если не знаешь, как поступать, так нужно поступать по закону». По его словам, не нужно произвольно толковать законодательство. «Мне если кажется, так я крещусь, и перестает казаться», - сказал спикер, посоветовав так делать и другим. По его словам, парламент в данной ситуации должен преодолеть вето Президента.

«Я не отстаиваю вето Президента, я отстаиваю закон», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что не поставит подпись «под незаконными актами».

Народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) сказал, что отказ подписывать данный закон является ошибкой. «Вы молодой политик, который подает надежды, по меньшей мере для части людей, и вы делаете очень грубые ошибки», - заметил депутат.

В ответ А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я очень люблю украинский парламент, но больше всего я люблю Конституцию, закон и порядок».

«Преодолейте вето, и я вам даю гарантию, что закон будет подписан в установленный Конституцией срок», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО повторно заветировал законы, принятые Верховной Радой 2-5 сентября. По словам депутата, в пятницу БЮТ будет требовать, чтобы данные законы подписал спикер парламента.

В частности, по словам депутата, с повторным вето в Верховную Раду вернули три закона: о временных следственных комиссиях ВР, о Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины и об организации и порядке деятельности Верховной Рады.

Парламент 2 сентября преодолел вето Президента на закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».