Янукович: Партия регионов может создать коалицию с БЮТ

Партия регионов может создать коалицию с Блоком Юлии Тимошенко, если найдет компромиссы по вопросам НАТО и русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в прямом эфире телеканала «ЛОТ» в Луганске заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, сейчас рабочие группы партии ведут переговоры о коалиции со всеми фракциями, кроме НУ-НС.

«Мы готовы искать компромиссы с любой политической силой, которая согласна работать. Что касается БЮТ, то есть два основных противоречия – НАТО и языковый вопрос», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов провела короткие переговоры с рабочими группами. «На данном этапе мы хотим провести референдум по НАТО. Если БЮТ согласен на референдум, чтобы услышать украинский народ, то это снимет одно из разногласий. Но ведь «оранжевые» подписали письмо по ПДЧ, не спросив у народа. Поэтому я не думаю, что они на это пойдут», – сообщил он.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил: «По вопросу языка – мы тоже знаем их позицию. Для второго государственного нужно 300 голосов. Но БЮТ на это никогда не согласится. Мы готовы принять закон, чтобы каждый регион мог применять тот язык, который ему удобней, наравне с государственным. Опять же, нужен референдум. И желание БЮТ работать. Тогда объединение возможно», – подчеркнул лидер «регионалов».