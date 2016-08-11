МИД Украины призывает ОБСЕ и ООН принять меры для получения доступа к "украинскому диверсанту" Панову

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины официально направило ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) о необходимости усиления присутствия СММ ОБСЕ вдоль всей административной границы с Автономной Республикой Крым и границы Украины с Российской Федерацией, в том числе временно неконтролируемого участка украинско-российской государственной границы", - говорится в сообщении.

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Также, в МИД призывают ОБСЕ принять меры для получения Миссией доступа в Автономную Республику Крым для оценки ситуации на контролируемой российскими оккупационными силами территории согласно Решению №1117 Постоянного Совета ОБСЕ о размещении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине".

"МИД также обратилось с просьбой к СММ, Международному комитету Красного Креста и Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине принять меры для получения доступа к задержанным оккупационной властью граждан Украины, в частности, Евгению Панову", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.