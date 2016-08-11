Судья Чаус не явился на допрос
13:29, 11 августа 2016Общество
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Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус не явился сегодня на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для вручения ему подозрения в совершении преступления.
НАБУ уличило судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП.
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«Судья Чаус по состоянию на 12.45 не явился на допрос», - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа уличило судью Чауса в получении 150 тыс. долл. взятки.
В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.
В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.
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