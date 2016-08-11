Судья Чаус не явился на допрос

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе САП.

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«Судья Чаус по состоянию на 12.45 не явился на допрос», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа уличило судью Чауса в получении 150 тыс. долл. взятки.

В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.

В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.